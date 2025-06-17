Валерий Карпин высказался о работе со Скопинцевым в «Динамо»

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал об особых отношениях, которые сложились у него с футболистом бело-голубых Дмитрием Скопинцевым.

«Уже вчера у меня сложились особенные отношения со Скопинцевым. Он пытался меня подколоть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года. Минувшей зимой он покинул пост наставника «Ростова». В официальном заявлении он говорил о желании сконцентрироваться на сборной России.