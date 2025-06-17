Юрий Сёмин: Станкович дал «Спартаку» эмоций — может быть, даже переборщил

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о влиянии сербского специалиста Деяна Станковича на игру «Спартака».

— Видите тренерское влияние Станковича на игру?

— Конечно, оно есть. Раньше «Спартаку» явно не хватало эмоций. Станкович их дал. Может, даже переборщил. Но если он такой по характеру и так себя ведёт, это его право. Однако от «Спартака» всегда требуется даже больше, чем от «Локомотива». Какое место каждый год ждут? Всегда нужно что-то выиграть. Если у Романцева они шесть раз кряду были чемпионами, то чего будут ждать болельщики?

— Кажется, вы близки со Станковичем по темпераменту.

— Не вижу ничего плохого в том, что Станкович такой темпераментный. Интересный человек. Он вдохнул определённую жизнь в «Спартак», люди пошли на стадион и поверили, а потом получилось что-то не то. Лучше спросите у Олега Романцева — у него всё получалось. Если начал на первом месте, то и заканчивал там же, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.