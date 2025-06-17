Агент Лесового сообщил, что игрок тренируется с «Динамо»

Агент Шахар Гринберг, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Лесового, сообщил, что игрок тренируется с московском клубе. Ранее об этом сообщал «Спорт-экспресс». Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Сейчас Лесовой тренируется с «Динамо». Даниил хочет проявить себя перед новым тренером. Он уверен в своих силах», — сказал Гринберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В прошлом сезоне Лесовой выступал в кипрском АЕЛе. Лесовому 27 лет. В юности Даниил воспитывался в академии киевского «Динамо», а в ноябре 2016 года подписал контракт с санкт-петербургским «Зенитом». На профессиональном уровне дебютировал 18 марта 2017 года в составе «Зенита-2», выйдя на замену на 60-й минуте матча первенства ФНЛ с нальчикским «Спартаком». С сентября 2020-го Лесовой принадлежит московскому «Динамо».