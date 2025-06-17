Таранов — о «Пари НН»: было бы хуже, если бы в РПЛ зашла команда без стадиона

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов высказался о решении оставить «Пари НН» в РПЛ, несмотря на поражение команды от «Сочи» (2:1, 1:3) в переходных матчах.

«Я ровно отношусь к ситуации, что «Пари НН» будет выступать в следующем сезоне. Команда со стадионом, инфраструктурой. Хорошо, когда такие команды есть в РПЛ. Было бы хуже, если бы зашла команда без стадиона и домашние матчи играла на выезде. Но какие будут задачи у «Пари НН», говорить рано», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

РФС ранее утвердил состав участников чемпионата России сезона-2025/2026 — в нём примут участие 16 клубов. Вылетевший «Пари НН» заменит подмосковные «Химки», которые не получили лицензию на участие в РПЛ.