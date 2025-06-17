Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов — о «Пари НН»: было бы хуже, если бы в РПЛ зашла команда без стадиона

Таранов — о «Пари НН»: было бы хуже, если бы в РПЛ зашла команда без стадиона
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов высказался о решении оставить «Пари НН» в РПЛ, несмотря на поражение команды от «Сочи» (2:1, 1:3) в переходных матчах.

«Я ровно отношусь к ситуации, что «Пари НН» будет выступать в следующем сезоне. Команда со стадионом, инфраструктурой. Хорошо, когда такие команды есть в РПЛ. Было бы хуже, если бы зашла команда без стадиона и домашние матчи играла на выезде. Но какие будут задачи у «Пари НН», говорить рано», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

РФС ранее утвердил состав участников чемпионата России сезона-2025/2026 — в нём примут участие 16 клубов. Вылетевший «Пари НН» заменит подмосковные «Химки», которые не получили лицензию на участие в РПЛ.

Материалы по теме
Эдуард Мор — о потенциале «Пари НН»: есть всё, чтобы добиваться успеха
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android