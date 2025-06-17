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«Сочи» объявил имя нового генерального директора клуба

«Сочи» объявил имя нового генерального директора клуба
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Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» объявила об уходе Дмитрия Рубашко с поста генерального директора клуба. На этой должности его сменит Сергей Новиков.

«С 2008 по 2013 год Сергей Викторович занимал должность управляющего директора компании «КХЛ-Маркетинг», входящей в Континентальную хоккейную лигу. С 2021 по апрель 2025 года Новиков работал в хоккейном клубе «Сочи» на позиции первого заместителя генерального директора, курируя финансовую деятельность, коммерческие проекты, маркетинг и PR-направление», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

«Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2024/2025, но квалифицировался в Российскую Премьер-Лигу на будущий год из-за недопуска бронзового призёра турнира «Черноморца» к участию в стыковых играх. В переходных матчах подопечные Роберта Морено переиграли «Пари НН» (1:2, 3:1).

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