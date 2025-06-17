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Агент игрока «Динамо» Лесового оценил сезон в аренде в кипрском АЕЛе

Агент игрока «Динамо» Лесового оценил сезон в аренде в кипрском АЕЛе
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Агент Шахар Гринберг, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Лесового, оценил сезон в аренде в кипрском АЕЛе.

«Даниил доволен сезоном в АЕЛе. Он был одним из лидеров команды. У него относительно хорошая статистика, Даниил постоянно играл. Показатели в тех же дриблингах были одними из лучших. Его рейтинг был одним из самых высоких. Собой Даниил доволен. К сожалению, команда выступила не очень. Не было возможности бороться за высокие места», — сказал Гринберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне Лесовой провёл в составе АЕЛа 30 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал шесть результативный передач.

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