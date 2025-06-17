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«Динамо» интересуется форвардом, забившим 31 гол в сезоне-2024/2025 — Конур

«Динамо» интересуется форвардом, забившим 31 гол в сезоне-2024/2025 — Конур
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Московское «Динамо» проявляет интерес к 29-летнему нападающему польского клуба «Погонь» Эфтимиосу Кулурису. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, также на греческого футболиста претендуют турецкие «Бешикташ» и «Трабзонспор».

В минувшем сезоне Кулурис принял участие в 37 матчах «Погони» во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал три результативные передачи. Действующее соглашение игрока с клубом из Польши рассчитано до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.

Ранее Кулурис выступал за «Анортосис», ПАОК, «Атромитос», «Тулузу», ЛАСК и «Аланьяспор».

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