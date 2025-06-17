Юрий Сёмин рассказал, как реагировал на слухи о возможном возвращении в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как реагировал на слухи о возможном возвращении на пост наставника железнодорожников.

«Я спокойно пропустил это. Зачем какие-то воспоминания? Нужно жить сегодняшним днём. Болельщики имеют своё мнение. Они тоже по-своему правы. Им было интересно на стадионе в период того «Локомотива», они с радостью туда шли. Но их не всегда слушают», — сказал Юрий Сёмин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

По итогам прошлого сезона «Локомотив» финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.