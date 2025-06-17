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Сенников: сохранение «Пари НН» в РПЛ — справедливо. Кто ещё должен остаться?

Сенников: сохранение «Пари НН» в РПЛ — справедливо. Кто ещё должен остаться?
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Российский экс-футболист Дмитрий Сенников высказался о решении оставить «Пари НН» в РПЛ, несмотря на поражение команды от «Сочи» (2:1, 1:3) в переходных матчах.

«Сохранение «Пари НН» в РПЛ — справедливо, потому что нижегородцы закончили сезон выше остальных. Кто ещё должен остаться? Даже перед стыковыми матчами было объявлено, что в случае поражений в РПЛ остаются «Пари НН» или «Ахмат», а если оба клуба выиграют стыки, то сохранит прописку «Оренбург». Было бы всё чётко, если бы «Пари НН» вообще не играл бы стыки, а там участвовал «Оренбург». Зачем играть стыки, если ты и так не вылетаешь?» — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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