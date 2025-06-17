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Стало известно, почему Адиев может покинуть «Крылья Советов»

Стало известно, почему Адиев может покинуть «Крылья Советов»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев может покинуть свой пост из-за конфликта внутри руководства самарского клуба, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Так, в клубе нарушена селекционная работа. Генеральный и спортивный директора отвергают предложения по новичкам от председателя совета директоров и советника от главного спонсора «Крыльев». Предложения в обратном направлении также неизменно отклоняются.

Ситуацию намерен решить губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он попытается наладить работу всех блоков клуба путём диалога. Если сделать этого не получится — Адиев может уйти из «Крыльев Советов».

Напомним, ранее «Крылья Советов» покинул российский тренер Игорь Осинькин, возглавлявший команду с июля 2020 года.

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