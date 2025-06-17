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Юрий Сёмин: я почти 60 лет в футболе — как я могу его бросить?

Юрий Сёмин: я почти 60 лет в футболе — как я могу его бросить?
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сказал, что всё ещё интересуется футболом и посещает международные матчи, даже несмотря на приостановку тренерской карьеры.

— Где вы сейчас проводите больше времени?
— Дома. А дом — это Москва. Бываю в Орле, сейчас был в Питере. В основном катаюсь по футбольным делам. Пока есть виза, езжу на хорошие международные матчи. Когда закончится — не знаю, как поехать. Может, дадут новую. Футбол меня радует, потому что на нём я себя лучше чувствую. Я почти 60 лет в футболе — как я его могу бросить? Никак, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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