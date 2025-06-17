В «Крыльях Советов» опровергли новость о возможном уходе главного тренера Адиева

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов опроверг новость о возможном уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера клуба.

«Это неправда, что Адиев может покинуть команду», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ появилась информация, что на тренировки самарцев ходят всего 10 игроков, а главный тренер Магомед Адиев собирается в отставку. Позднее появились сообщения, что Адиев может покинуть свой пост из-за конфликта внутри руководства самарского клуба.

Напомним, ранее «Крылья Советов» покинул российский тренер Игорь Осинькин, возглавлявший команду с июля 2020 года.