Юрий Сёмин: у Галицкого прекрасное вино, особенно — белое

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о коллекционировании вина. Также он оценил вино, которое производит владелец ФК «Краснодар», известный бизнесмен Сергей Галицкий.

— Как вы стали коллекционировать вино?

— Случайно. Когда-то на сборах во Франции познакомился с виноделом. Пошло взаимодействие: сначала только с его винодельней, потом — с другими. Жизнь же развивается. Сейчас много хороших грузинских вин. У Сергея Николаевича Галицкого прекрасное вино, особенно — белое. Красное тоже хорошее.

— Дарил вам?

— Давно, да. У него сейчас есть хорошее вино — «Казак». Конкурентное, высокого качества. Я увлекаюсь, но не фанат выпивать каждый день. Откроешь бутылку хорошего вина, когда приятная компания. Хорошее полезнее, чем плохое. Иной раз можно выпить — но не пить! — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.