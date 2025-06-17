Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: у Галицкого прекрасное вино, особенно — белое

Юрий Сёмин: у Галицкого прекрасное вино, особенно — белое
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о коллекционировании вина. Также он оценил вино, которое производит владелец ФК «Краснодар», известный бизнесмен Сергей Галицкий.

— Как вы стали коллекционировать вино?
— Случайно. Когда-то на сборах во Франции познакомился с виноделом. Пошло взаимодействие: сначала только с его винодельней, потом — с другими. Жизнь же развивается. Сейчас много хороших грузинских вин. У Сергея Николаевича Галицкого прекрасное вино, особенно — белое. Красное тоже хорошее.

— Дарил вам?
— Давно, да. У него сейчас есть хорошее вино — «Казак». Конкурентное, высокого качества. Я увлекаюсь, но не фанат выпивать каждый день. Откроешь бутылку хорошего вина, когда приятная компания. Хорошее полезнее, чем плохое. Иной раз можно выпить — но не пить! — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Зачем мне ходить на «Локомотив»?» Разговор по душам с легендарным Сёминым
Эксклюзив
«Зачем мне ходить на «Локомотив»?» Разговор по душам с легендарным Сёминым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android