В. Непомнящий: Адиеву надо с достоинством и честью выходить из проблем в «Крыльях Советов»

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на информацию о возможном увольнении Магомеда Адиева из «Крыльев Советов».

«Что касается 10 футболистов на тренировке «Крыльев Советов», у меня было точно так же. Я приехал в команду, не было понятно, кого тренировать. Из таких проблем нужно выходить с достоинством и честью. Пока Адиеву нужно тренировать 10 футболистов, а дальше будет видно. Я сам много страдал из-за проблем менеджмента, поэтому отношусь с пониманием, ведь не всегда виноваты люди, которые у руля клуба. В «Ростове» тоже проблемы — хорошие футболисты уходят, но в хорошие команды. Вопросов нет, но ростовчане становятся слабее», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.