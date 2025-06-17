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В. Непомнящий: Адиеву надо с достоинством и честью выходить из проблем в «Крыльях Советов»

В. Непомнящий: Адиеву надо с достоинством и честью выходить из проблем в «Крыльях Советов»
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на информацию о возможном увольнении Магомеда Адиева из «Крыльев Советов».

«Что касается 10 футболистов на тренировке «Крыльев Советов», у меня было точно так же. Я приехал в команду, не было понятно, кого тренировать. Из таких проблем нужно выходить с достоинством и честью. Пока Адиеву нужно тренировать 10 футболистов, а дальше будет видно. Я сам много страдал из-за проблем менеджмента, поэтому отношусь с пониманием, ведь не всегда виноваты люди, которые у руля клуба. В «Ростове» тоже проблемы — хорошие футболисты уходят, но в хорошие команды. Вопросов нет, но ростовчане становятся слабее», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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