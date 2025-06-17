«Ростов» заплатит около € 400 тыс. за трансфер форварда «Локо» Сулейманова

«Ростов» договорился с «Локомотивом» о трансфере Тимура Сулейманова за € 400 тыс. с учётом бонусов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, изначально стороны договорились об аренде игрока, но потом решили провести полноценный трансфер.

В минувшем сезоне Сулейманов принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.