Филиппо Индзаги возглавил «Палермо»

Итальянский «Палермо», выступающий в Серии Б, официально объявил о назначении Филиппо Индзаги на пост главного тренера команды. Сообщается, что специалист подписал долгосрочный контракт и присоединится к клубу 1 июля.

Предыдущим местом работы Индзаги была «Пиза», которую он возглавлял с июля 2024 года по июнь 2025-го. Под руководством Филиппо команда вышла в высший дивизион Италии. В последний раз в Серии А «Пиза» выступала в сезоне-1990/1991. Команда проведёт восьмой сезон в истории в высшей лиге. Ранее специалист тренировал ряд итальянских клубов, в том числе «Милан», «Болонью» и «Брешию».

По итогам сезона-2024/2025 «Палермо» занял восьмое место в Серии Б, получив право сыграть в плей-офф за выход в Серию А, где на первой стадии уступил клубу «Юве Стабия» (0:1).