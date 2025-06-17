Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Филиппо Индзаги возглавил «Палермо»

Филиппо Индзаги возглавил «Палермо»
Комментарии

Итальянский «Палермо», выступающий в Серии Б, официально объявил о назначении Филиппо Индзаги на пост главного тренера команды. Сообщается, что специалист подписал долгосрочный контракт и присоединится к клубу 1 июля.

Предыдущим местом работы Индзаги была «Пиза», которую он возглавлял с июля 2024 года по июнь 2025-го. Под руководством Филиппо команда вышла в высший дивизион Италии. В последний раз в Серии А «Пиза» выступала в сезоне-1990/1991. Команда проведёт восьмой сезон в истории в высшей лиге. Ранее специалист тренировал ряд итальянских клубов, в том числе «Милан», «Болонью» и «Брешию».

По итогам сезона-2024/2025 «Палермо» занял восьмое место в Серии Б, получив право сыграть в плей-офф за выход в Серию А, где на первой стадии уступил клубу «Юве Стабия» (0:1).

Материалы по теме
Джилардино заменит Индзаги на посту главного тренера «Пизы», вышедшей в Серию А — Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android