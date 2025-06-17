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Непомнящий: Кисляку и Батракову рано уезжать — ситуация с Захаряном тому подтверждение

Непомнящий: Кисляку и Батракову рано уезжать — ситуация с Захаряном тому подтверждение
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился мыслями о будущем 20-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и 19-летнего игрока ЦСКА Матвея Кисляка. По мнению специалиста, футболистам ещё рано покидать РПЛ.

«Я всегда говорю, что Кисляку и Батракову очень рано уезжать из РПЛ. Нужно ещё повариться в нашем соку, чтобы уехать и играть, а не ждать, пока выпустят. Наши молодые футболисты здесь играют в достаточно серьёзном чемпионате. Кто бы из иностранцев ни приезжал в РПЛ, все приятно удивляются. Молодёжь должна расти дома, чтобы блистать за границей, а не сидеть.

Я думаю, что Кисляк и Батраков не покинут свои клубы этим летом. И куда они могут уехать? В «Фенербахче»? Турция — это что, элитная лига? Еврокубки — такое дело, что два матча сыграл, и привет. Ситуация Захаряна в «Реале Сосьедад» тому подтверждение: не надо торопиться. Да, пригласили, но пригласят ещё, если будешь достоин. Вот Арсен поехал, и не складывается. То же самое касается и Миранчуков. Разве они играют в хороших чемпионатах?» — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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