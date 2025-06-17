«Барселона» предложила Уильямсу контракт до 2031 года с зарплатой в € 12 млн — Ауна

«Барселона» заключила предварительное соглашение с крайним нападающим «Атлетика» Нико Уильямсом. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации источника, контракт с 22-летним футболистом будет рассчитан до июня 2031 года. Заработная плата игрока сборной Испании составит € 12 млн в год до уплаты налогов.
Ранее СМИ сообщали, что каталонский клуб может выплатить отступные за Уильямса в размере € 62 млн.
В минувшем сезоне нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Уильямса с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.
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