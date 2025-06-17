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Игрок сборной Италии Диего Коппола перешёл в «Брайтон»

Игрок сборной Италии Диего Коппола перешёл в «Брайтон»
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Центральный защитник сборной Италии Диего Коппола перешёл из «Вероны» в «Брайтон энд Хоув Альбион». Об этом сообщает официальный сайт «чаек».

Футболист подписал со своим новым клубом соглашение на пять лет. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 10 млн. В прошедшем клубном сезоне итальянец принял участие в 35 матчах. На данный момент Коппола защищает цвета национальной команды Италии на чемпионате Европы для команд до 21 года, который проходит в Словакии.

По итогам прошлого сезона «Брайтон энд Хоув Альбион» занял восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 61 очко.

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