«Флуминенсе» — «Боруссия» Д: текстовая онлайн-трансляция матча КЧМ начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 17 июня, состоится матч 1-го тура группы F клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Флуминенсе» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В группе F эти команды также сыграют с «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР и «Ульсан Хёндэ» (Южная Корея).

Клубный чемпионат мира по футболу начался 15 июня и будет проходить до 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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