Тренер «Ахмата» Сторожук: планируем приобрести восемь новичков

Новый главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук дал комментарий на тему работы клуба перед новым сезоном РПЛ.

«Хочу поприветствовать наших болельщиков, которые в большей степени ждут возобновления чемпионата. Мы постараемся жить настоящим и радовать их в будущем.

Первая тренировка прошла в большей степени над тактическим оснащением. Видно, что ребята соскучились по мячу. Завтра нам предстоит большое медобследование, которое даст много информации о состоянии игроков, и мы уже будем планировать наш план работы на сборе.

На чём предварительно планируется делать акцент при подготовке команды к сезону в течение месяца? Нам предстоит большая работа в плане тактического характера и над возвратом былых кондиций и их улучшением. После медицинского тестирования мы получим нужные ответы и выстроим уже всю работу. На сборах будем трудиться над всеми аспектами: тактикой, техникой, взаимопониманием и другим.

Ожидается группа новичков, которую мы должны адаптировать под наши требования. Поскольку мы и сами новые люди, то наши принципы в тренировочном процессе будем внедрять, на что будет нужно время, которого у нас нет.

Что могу сказать об усилении состава и количестве планируемых новичков? Новички у нас планируются. Не хотелось бы разглашать их фамилии, пока не поставлены подписи на контрактах. Восемь новичков мы планируем приобрести», — сказал Сторожук в интервью для клубной пресс-службы.