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«Арсенал» может усилить состав пятикратным чемпионом Англии — AS

«Арсенал» может усилить состав пятикратным чемпионом Англии — AS
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«Арсенал» наряду с «Атлетиком» и «Марселем» проявляет интерес к 31-летнему центральному защитнику «Аль-Насра» Эмерику Лапорту. Об этом сообщает AS.

По информации источника, саудовский клуб хочет выручить € 25 млн с потенциальной продажи испанского футболиста. Подчёркивается, что для «Атлетика» может стать проблематичным выплатить указанную сумму. При этом «канониры» уже собрали информацию о возможном переходе Лапорта.

Лапорт перешёл в «Аль-Наср» из «Манчестер Сити» летом 2023 года. В составе «горожан» защитник пять раз становился чемпионом Англии. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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