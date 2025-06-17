Сёмин: в финале Лиги наций Мендеш просто скушал Ямаля — тот даже испугался

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сравнил «Пари Сен-Жермен» и «Барселону», а также прокомментировал противостояние левого защитника парижан Нуну Мендеша и правого вингера каталонцев Ламина Ямаля в финале Лиги наций УЕФА Португалия — Испания (2:2, 5:3 (пен.)).

«Даже в паре с «Барселоной» я бы отдал предпочтение «ПСЖ». Не потому что в Париже наш Сафонов и Хвича играют. Они просто сильнее. Прежде всего — в обороне. В финале Лиги наций Португалия — Испания левый защитник «ПСЖ» Мендеш Ямаля просто скушал. Фантастическую игру выдал, ещё и гол забил. Мне показалось, что Ямаль его даже испугался. А правый защитник «ПСЖ» Хакими ещё сильнее и быстрее Мендеша! Они явно превосходят крайних защитников «Барселоны». В центре обороны у Энрике тоже подобраны мастера очень высокого уровня. Они классно создают офсайд и не боятся выходить за центральную линию поля — потому что догоняют соперников за счёт высокой скорости. У «Барселоны» этого нет. Атака команд — наверное, фифти-фифти. А может, у «ПСЖ» и она сегодня сильнее. Средние линии плюс-минус равны. Вратари? Мне кажется, Доннарумма сильнее Тер Штегена. Потенциал всего «ПСЖ» на данный момент выше, чем у «Барселоны». Без преувеличения выдающаяся команда», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

«ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025, разгромив в финале «Интер» (5:0). «Барселона» завершила выступления в турнире на стадии 1/2 финала, уступив «Интеру» (3:3 (3:4 д. вр.)) в двухматчевом противостоянии.