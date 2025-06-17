«Ливерпуль» готов включить двух игроков в сделку по обмену на Осимхена — TEAMtalk

«Ливерпуль» ведёт переговоры о возможном переходе 26-летнего форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мерсисайдцы готовы включить нападающих Федерико Кьезу и Дарвина Нуньеса в сделку по обмену на нигерийского футболиста. В последние дни между клубами прошли предварительные переговоры при участии Нуньеса и Кьезы.

Подчёркивается, что «Ливерпуль» также общается с окружением Осимхена, который открыт для перехода в стан действующего чемпиона Англии, выступающего в Лиге чемпионов. Препятствием может стать требование форварда по зарплате. Но если «Ливерпуль» продаст Нуньеса и Кьезу, то сэкономит около £ 15 млн в год, которые сможет потратить на оклад для Осимхена.

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