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Хомуха: Кисляку стоит уходить в Турцию, если его задача — заработать деньги

Хомуха: Кисляку стоит уходить в Турцию, если его задача — заработать деньги
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Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в турецкий «Фенербахче».

«Если Кисляк проведёт ещё один сезон в ЦСКА так же, как и весеннюю часть чемпионата, тогда можно будет говорить об уходе в зарубежный клуб. Желательно — в команду из топ-5 лиг Европы. В Турцию стоит уходить, только если у футболиста стоит задача заработать деньги. Во всём остальном там приблизительно как и у нас. Несомненно, уход воспитанника академии, который очень хорошо себя проявляет и начал вызываться в сборную, станет потерей для ЦСКА. Но если клуб получит хорошие деньги, всё закономерно», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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