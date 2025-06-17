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«Барселона» сделала заявление о состоянии здоровья своего защитника

«Барселона» сделала заявление о состоянии здоровья своего защитника
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«Барселона» в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) сделала заявление относительно состояния здоровья защитника Херарда Мартина, перенёсшего операцию на правой руке.

«Игрок первой команды Херард Мартин успешно перенёс операцию после вывиха основания пятой пястной кости правой руки. Ожидается, что защитник будет доступен к началу предсезонной подготовки», — сказано в заявлении сине-гранатовых.

Предсезонная подготовка «Барселоны» начнётся 13 июля. В указанный день футболисты пройдут медобследование. С 14 июля у команды начнутся тренировки.

В минувшем сезоне Мартин принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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