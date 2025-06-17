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Дмитрий Сенников: на месте Кисляка я бы остался ещё на год в ЦСКА

Дмитрий Сенников: на месте Кисляка я бы остался ещё на год в ЦСКА
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику московского ЦСКА Матвею Кисляку со стороны турецкого «Фенербахче». Ранее сообщалось, что армейцы запросили у стамбульского клуба € 35 млн за своего футболиста.

«Мне верится, что Кисляк может перейти в «Фенербахче», потому что тот же Головин за хорошие деньги перешёл в «Монако». Возможно, Матвею рано или, наоборот, пора уезжать в Турцию. Может, он амбициозен и уже готов? Я бы на месте Кисляка остался ещё на год в ЦСКА. Если он прибавит, могли бы его продать ещё дороже. А возможно, он останется на таком же уровне или сбавит. Поэтому клубу следует взвесить все решения и принять правильное. Ведь его сейчас можно продать за € 10 млн, а через год — за € 20 млн», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Кисляка с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года.

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