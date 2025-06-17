Ди Мария объяснил своё празднование гола в ворота «Бока Хуниорс»

Нападающий «Бенфики» Анхель Ди Мария прокомментировал своё празднование гола после реализованного пенальти в ворота «Бока Хуниорс» в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира (2:2). Некоторым зрителям показалось, что игрок извинился перед болельщиками аргентинской команды, хотя за неё он никогда не выступал. Чемпион мира сначала поднял правую руку к небу, как будто отказываясь праздновать свой гол, а затем сложил обе руки в форме сердца в сторону трибун.

«Нет, я лишь поприветствовал свою семью, которая была там, но, все почему-то говорят, что я извинился. Я чувствовал привязанность, это нормально. Если противники нападают на меня, это логично, я надеваю другую футболку. У меня была возможность забить. Это футбол, и все это понимают», — приводит слова Ди Марии RMC Sport.