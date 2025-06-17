Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ди Мария объяснил своё празднование гола в ворота «Бока Хуниорс»

Ди Мария объяснил своё празднование гола в ворота «Бока Хуниорс»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Бенфики» Анхель Ди Мария прокомментировал своё празднование гола после реализованного пенальти в ворота «Бока Хуниорс» в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира (2:2). Некоторым зрителям показалось, что игрок извинился перед болельщиками аргентинской команды, хотя за неё он никогда не выступал. Чемпион мира сначала поднял правую руку к небу, как будто отказываясь праздновать свой гол, а затем сложил обе руки в форме сердца в сторону трибун.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 01:00 МСК
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Окончен
2 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Мерентьель – 21'     2:0 Батталья – 27'     2:1 Ди Мария – 45+3'     2:2 Отаменди – 84'    
Удаления: Эррера – 45', Фигаль – 88' / Белотти – 70'

«Нет, я лишь поприветствовал свою семью, которая была там, но, все почему-то говорят, что я извинился. Я чувствовал привязанность, это нормально. Если противники нападают на меня, это логично, я надеваю другую футболку. У меня была возможность забить. Это футбол, и все это понимают», — приводит слова Ди Марии RMC Sport.

Календарь клубного ЧМ
Турнирная таблица клубного ЧМ
Материалы по теме
«Бенфика» отыгралась с 0:2, но не победила «Бока Хуниорс» в матче КЧМ с тремя удалениями
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android