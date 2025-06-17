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«Зенит» предложил € 20 млн за форварда «Гёзтепе», игрок отказался от перехода — Сансар

«Зенит» предложил € 20 млн за форварда «Гёзтепе», игрок отказался от перехода — Сансар
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«Зенит» сделал предложение в размере € 20 млн за 23-летнего нападающего «Гёзтепе» Ромуло Круса. Об этом сообщает журналист Radyospor Мустафа Сансар со ссылкой на свои источники.

По имеющейся информации, бразильский футболист не захотел переезжать в Россию. Подчёркивается, что немецкий «Лейпциг» предлагал за Ромуло € 15 млн, однако турецкий клуб не согласился отпускать игрока за такую цену.

В минувшем сезоне Ромуло принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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