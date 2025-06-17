Вратарь «Спартака» Довбня: будущее после завершения карьеры? Надо жить сегодняшним днём

Голкипер «Спартака» Александр Довбня ответил на вопрос о своём будущем после игровой карьеры.

«Как вижу своё будущее после завершения карьеры игрока? Не думал. Надо жить сегодняшним днём, не думать о вчерашнем и завтрашнем дне сегодня. Никто не может быть уверен, что будет завтра. Поэтому и в спорте, и вообще — каждый день нужно проживать, как последний. И чего желаю всем детишкам — каждый день выходить на тренировки, как будто это последний день», — приводит слова Довбни сайт академии Spartak City Football.

Александр Довбня присоединился к красно-белым прошлым летом. До этого 38-летний вратарь выступал в составе «Шинника». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 тыс.