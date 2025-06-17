Колыванов считает, что РФС стоило рассмотреть вариант расширения РПЛ до 18 команд

Российский тренер Игорь Колыванов рассказал, каким образом, по его мнению, можно было сформировать состав участников нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Раз «Химки» не получили лицензию, нужно было кого-то брать в РПЛ. Как и всегда предполагалось, «Пари НН» остался в Премьер-Лиге. У них есть хороший стадион и отсутствуют финансовые проблемы. Если брать по спортивному принципу, «Пари НН» вылетели из РПЛ. Можно было кого-то взять из Первой лиги, но тот же «Урал» проиграл в стыках. Вероятно, в РПЛ стоило вообще сделать 18 команд и не мучиться?» — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.