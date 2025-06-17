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Колыванов считает, что РФС стоило рассмотреть вариант расширения РПЛ до 18 команд

Колыванов считает, что РФС стоило рассмотреть вариант расширения РПЛ до 18 команд
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Российский тренер Игорь Колыванов рассказал, каким образом, по его мнению, можно было сформировать состав участников нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Раз «Химки» не получили лицензию, нужно было кого-то брать в РПЛ. Как и всегда предполагалось, «Пари НН» остался в Премьер-Лиге. У них есть хороший стадион и отсутствуют финансовые проблемы. Если брать по спортивному принципу, «Пари НН» вылетели из РПЛ. Можно было кого-то взять из Первой лиги, но тот же «Урал» проиграл в стыках. Вероятно, в РПЛ стоило вообще сделать 18 команд и не мучиться?» — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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