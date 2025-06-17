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Хомуха: при сохранении «Пари НН» в РПЛ был нарушен спортивный принцип

Хомуха: при сохранении «Пари НН» в РПЛ был нарушен спортивный принцип
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Бывший главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха прокомментировал решение Российского футбольного союза сохранить «Пари НН» в Российской Премьер-Лиге, несмотря на поражение команды от «Сочи» (2:1, 1:3) в переходных матчах.

«В ситуации с «Пари НН» был нарушен спортивный принцип: команда проиграла в двух стыковых матчах и должна была вылететь из РПЛ. Я считаю неправильным сохранение нижегородцев в Премьер-Лиге. Это повлечёт за собой ненужные разговоры.

Надо было не допускать развития событий до ситуации с «Химками». Было понятно, что клуб не сможет гарантировать прохождение лицензирования. Это было ясно заранее. Ситуации с «Пари НН» можно было избежать», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, подмосковные «Химки» завершили сезон РПЛ на 12-м месте в турнирной таблице, но не смогли пройти лицензирование для участия в следующем розыгрыше турнира. Место «Химок» в элитном дивизионе досталось «Пари НН».

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