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Мбаппе пропустил тренировку «Реала» за день до матча с «Аль-Хилялем» из-за болезни — COPE

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустил тренировочное занятие команды в преддверии матча 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем», который состоится в среду, 18 июня. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, французский футболист не смог принять участие в тренировке «сливочных» из-за лихорадки, у него наблюдается высокая температура.

Матч между командами пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Последний раз «Реал» и «Аль-Хиляль» встречались в финальном матче клубного чемпионата мира — 2022. В той игре «Королевский клуб» одержал победу со счётом 5:3. В группе Н эти команды также сыграют с «Пачукой» и с «Ред Булл Зальцбург».

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