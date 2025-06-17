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«Гавр» объявил об уходе Кузяева из клуба

«Гавр» объявил об уходе Кузяева из клуба
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«Гавр» на официальном сайте объявил об уходе российского полузащитника Далера Кузяева из клуба. Контракт с 32-летним футболистом был рассчитан до 30 июня.

«Российский игрок Далер Кузяев покидает нас. Он провёл два сезона в «Гавре», проявив большой профессионализм! Спасибо и удачи», — сказано в заявлении французского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Кузяев присоединился к «Гавру» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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