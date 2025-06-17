Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гогличидзе покинул «Ахмат», проведя семь матчей за клуб

Гогличидзе покинул «Ахмат», проведя семь матчей за клуб
Комментарии

Воспитанник «Краснодара» Лео Гогличидзе покинул «Ахмат». О расставании с 28-летним защитником официально объявила пресс-служба грозненцев.

«Мы благодарим Лео за совместную работу, желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в обращении пресс-службы в официальном телеграм-канале «Ахмата».

Лео Гогличидзе перебрался в «Ахмат» из «Урала» в феврале 2025 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 200 тыс. В составе клуба из столицы Чечни Гогличидзе провёл четыре матча в Российской Премьер-Лиге, дважды появился на поле в играх Фонбет Кубка России и сыграл в одном переходном матче. Результативными действиями футболист не отметился.

Материалы по теме
«Краснодар» проворачивает ещё два трансфера! Чемпион берёт двух россиян из Первой лиги
«Краснодар» проворачивает ещё два трансфера! Чемпион берёт двух россиян из Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android