Гогличидзе покинул «Ахмат», проведя семь матчей за клуб

Воспитанник «Краснодара» Лео Гогличидзе покинул «Ахмат». О расставании с 28-летним защитником официально объявила пресс-служба грозненцев.

«Мы благодарим Лео за совместную работу, желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в обращении пресс-службы в официальном телеграм-канале «Ахмата».

Лео Гогличидзе перебрался в «Ахмат» из «Урала» в феврале 2025 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 200 тыс. В составе клуба из столицы Чечни Гогличидзе провёл четыре матча в Российской Премьер-Лиге, дважды появился на поле в играх Фонбет Кубка России и сыграл в одном переходном матче. Результативными действиями футболист не отметился.