Довбня назвал самого быстрого, техничного и выносливого игрока в «Спартаке»

Голкипер «Спартака» Александр Довбня в рамках блиц-опроса выделил одноклубников с лучшими игровыми качествами.

— Кто самый быстрый в «Спартаке»?

— Угальде, Маркиньос.

— Кто самый техничный в «Спартаке»?

— Барко.

— У кого самый сильный удар в «Спартаке»?

— Умяров.

— Кто самый выносливый в «Спартаке»?

— Я думаю, так же Маркиньос и Умяров. А, и Пруцев тоже выносливый. И Хлусевич выносливый. И Дед тоже выносливый, он поймёт (улыбается).

— Давайте соберём сборную из пяти лучших игроков мира.

— Максименко на воротах, в обороне Бабич, в центре Умяров, Зобнин и Угальде, — сказал Довбня в интервью для академии Spartak City Football.