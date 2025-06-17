Довбня назвал самого быстрого, техничного и выносливого игрока в «Спартаке»

Голкипер «Спартака» Александр Довбня в рамках блиц-опроса выделил одноклубников с лучшими игровыми качествами.
— Кто самый быстрый в «Спартаке»?
— Угальде, Маркиньос.
— Кто самый техничный в «Спартаке»?
— Барко.
— У кого самый сильный удар в «Спартаке»?
— Умяров.
— Кто самый выносливый в «Спартаке»?
— Я думаю, так же Маркиньос и Умяров. А, и Пруцев тоже выносливый. И Хлусевич выносливый. И Дед тоже выносливый, он поймёт (улыбается).
— Давайте соберём сборную из пяти лучших игроков мира.
— Максименко на воротах, в обороне Бабич, в центре Умяров, Зобнин и Угальде, — сказал Довбня в интервью для академии Spartak City Football.