Колыванов: в «Крыльях Советов» происходит детский сад — Адиев знал о ситуации, когда шёл

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о ситуации в «Крыльях Советов». Ранее появилась информация, что на первой тренировке Магомеда Адиева в самарском клубе присутствовали 10 футболистов.

«Как и предполагалось, после ухода Осинькина плеяда футболистов покинула «Крылья Советов», поэтому только 10 игроков сейчас на сборах, а остальные травмированы. Магомед Адиев, когда шёл в «Крылья», знал о такой ситуации с футболистами. Есть губернатор, генеральный и спортивный директора, они формируют список игроков, которые покинут команду. Также заранее нужно продумать трансферы на вход.

Спортивный директор должен быть заодно с главным тренером, потому что им вместе лепить команду. Это же не уборщица будет делать (смеётся). Они вместе должны садиться и выбирать футболистов, потому что тренер — первый человек, который отвечает за результат. В «Крыльях Советов» происходит какой-то детский сад», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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