Губерниев: это я запустил акцию против Карпина!

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Валерия Карпина о ведении кампании, направленной против совмещения им постов главного тренера сборной России и московского «Динамо».

«Стыдно футбольным комментаторам (речь о сообщении Константина Генича. — Прим. «Чемпионата») не знать, кто запустил акцию на «Матче» против Карпина! Это был я! И Карпин всё знает! Вот ведь молодец! Как инициатор и идейный вдохновитель кампании супротив Карпина приглашаю тренера ко мне на прямой эфир! Звездюлей отвесим всем! Георгич, приходите! Валера, верю!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале, отреагировав на публикацию Константина Генича, сообщившего, что он не слышал о запуске акции на канале против совмещения постов Карпиным.

Напомним, 13 июня пресс-служба «Динамо» объявила о назначении главного тренера сборной России в столичный клуб. Специалист подписал контракт до лета 2028 года. Минувшей зимой он покинул пост наставника «Ростова».

Как сборная России играет при Карпине: