Форвард «Динамо» Тюкавин высказался о назначении Карпина главным тренером клуба

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился деталями встречи с новым главным тренером команды Валерием Карпиным. Напомним, форвард бело-голубых получил травму крестообразных связок колена в 19-м туре Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 и продолжает восстановление.

«Виделись с Карпиным, накануне было собрание. Один на один не общались. С ним будет очень весело и очень требовательно, серьёзно. Думаю, мы хорошо подготовимся и будем радовать болельщиков в новом сезоне, — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

О назначении Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо» было официально объявлено в пятницу, 13 июня. Специалист будет совмещать работу в клубе и в сборной России.