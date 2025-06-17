«Флуминенсе» — «Боруссия»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ началась

В 19:00 мск началась онлайн-трансляция матча 1-го тура группы F клубного чемпионата мира, в котором встречаются «Флуминенсе» и дортмундская «Боруссия». Игра проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В группе F эти команды также сыграют с «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР и «Ульсан Хёндэ» (Южная Корея).

Клубный чемпионат мира по футболу начался 15 июня и будет проходить до 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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