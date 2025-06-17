Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Флуминенсе» — «Боруссия»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ началась

«Флуминенсе» — «Боруссия»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ началась
Комментарии

В 19:00 мск началась онлайн-трансляция матча 1-го тура группы F клубного чемпионата мира, в котором встречаются «Флуминенсе» и дортмундская «Боруссия». Игра проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 19:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1-й тайм
0 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия

В группе F эти команды также сыграют с «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР и «Ульсан Хёндэ» (Южная Корея).

Клубный чемпионат мира по футболу начался 15 июня и будет проходить до 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
Материалы по теме
Джоб Беллингем рассказал, почему решил перейти в дортмундскую «Боруссию» из «Сандерленда»

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android