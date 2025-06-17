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Осипенко: я вернулся в «Динамо» с новыми силами

Осипенко: я вернулся в «Динамо» с новыми силами
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Защитник московского «Динамо» Максим Осипенко поделился впечатлениями от перехода в клуб.

«Я уже был в «Динамо», лет восемь назад. Судьба такая, что я сюда вернулся с новыми силами. Буду помогать своему новому клубу.

Насколько повлияло то, что Валерий Карпин стал главным тренером команды? Конечно, это для меня большой плюс, что не нужно долго адаптироваться и перестраиваться. Знаю все его требования, давно с ним работаю, хочу побороться за высокие места. Личных целей себе никаких не ставлю, буду делать всё для команды: выкладываться на максимум в каждой игре, и отдавать все силы», — сказал Осипенко в интервью для клубной пресс-службы.

Напомним, Максим Осипенко выступал за «Ростов» с 2020 года.

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