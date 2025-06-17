Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Флуминенсе» в матче клубного чемпионата мира

Завершился матч 1-го тура группы F клубного чемпионата мира, в котором встречались «Флуминенсе» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Матч закончился со счётом 0:0.

В группе F эти команды также сыграют с «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР и «Ульсан Хёндэ» (Южная Корея).

Клубный чемпионат мира по футболу начался 15 июня и будет проходить до 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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