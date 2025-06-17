Кварацхелия сделал выбор между Роналду и Месси

Нападающий «ПСЖ» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия ответил, чья игра ему нравится больше: Криштиану Роналду или Лионеля Месси.

«Криштиану Роналду или Лео Месси? Мне нравится игра Роналду, но Месси с другой планеты», — сказал грузинский футболист на стриме Faze Jason.

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 24-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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