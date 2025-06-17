Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кварацхелия сделал выбор между Роналду и Месси

Кварацхелия сделал выбор между Роналду и Месси
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия ответил, чья игра ему нравится больше: Криштиану Роналду или Лионеля Месси.

«Криштиану Роналду или Лео Месси? Мне нравится игра Роналду, но Месси с другой планеты», — сказал грузинский футболист на стриме Faze Jason.

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 24-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме
Фото
Кварацхелия опубликовал пост после разгромной победы «ПСЖ» в матче с «Атлетико» на КЧМ

Кварацхелия забивает Сафонову на тренировке «ПСЖ»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android