Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«СКА-Хабаровск» объявил о переходе в клуб воспитанника «Зенита»

«СКА-Хабаровск» объявил о переходе в клуб воспитанника «Зенита»
Комментарии

Дальневосточный «СКА-Хабаровск» подписал контракт с воспитанником санкт-петербургского «Зенита» Андреем Анисимовым. Как сообщает пресс-служба хабаровчан, с 25-летним полузащитникам было заключено соглашение на один сезон с опцией продления.

Анисимов уже выступал за «СКА-Хабаровск» с июля 2022 года по июль 2023-го. Минувший сезон опорник провёл в составе «Уфы». На его счету три забитых мяча и одна голевая передача в 29 матчах Мелбет Первой лиги — 2024/2025.

Помимо «Уфы» и «СКА-Хабаровска», Андрей Анисимов выступал за такие команды, как «Волгарь» и «Ленинградец». Кроме того, на счету хавбека шесть матчей за молодёжные сборные России разных возрастов.

Материалы по теме
«Его бросили на растерзание львам». В Бразилии скандал вокруг трансфера Жерсона в «Зенит»
«Его бросили на растерзание львам». В Бразилии скандал вокруг трансфера Жерсона в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android