«СКА-Хабаровск» объявил о переходе в клуб воспитанника «Зенита»

Дальневосточный «СКА-Хабаровск» подписал контракт с воспитанником санкт-петербургского «Зенита» Андреем Анисимовым. Как сообщает пресс-служба хабаровчан, с 25-летним полузащитникам было заключено соглашение на один сезон с опцией продления.

Анисимов уже выступал за «СКА-Хабаровск» с июля 2022 года по июль 2023-го. Минувший сезон опорник провёл в составе «Уфы». На его счету три забитых мяча и одна голевая передача в 29 матчах Мелбет Первой лиги — 2024/2025.

Помимо «Уфы» и «СКА-Хабаровска», Андрей Анисимов выступал за такие команды, как «Волгарь» и «Ленинградец». Кроме того, на счету хавбека шесть матчей за молодёжные сборные России разных возрастов.