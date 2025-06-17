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«Барселона» проявляет интерес к защитнику сборной Аргентины — TyC Sports

«Барселона» проявляет интерес к защитнику сборной Аргентины — TyC Sports
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«Барселоне» интересен центральный защитник «Индепендьенте» и сборной Аргентины Кевин Ломонасо. Об этом сообщает TyC Sports.

По информации источника, сине-гранатовые могут приобрести 23-летнего футболиста в случае ухода из клуба Рональда Араухо и Андреса Кристенсена. Подчёркивается, что заинтересованным в Ломонасо командам придётся заплатить $ 20 млн (€ 17 млн) за его трансфер.

Защитник вызывался в сборную Аргентины на июньские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Чили и Колумбией. Однако в этих играх Ломонасо не появился на поле. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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