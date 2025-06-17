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Пау Торрес — о клубном чемпионате мира: нужно ввести плей-офф для отбора на турнир

Пау Торрес — о клубном чемпионате мира: нужно ввести плей-офф для отбора на турнир
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Защитник «Астон Виллы» и сборной Испании Пау Торрес поделился мнением о клубном чемпионате мира.

«Это интересно, могу предсказать этому турниру хорошее будущее. Иногда расписание немного непростое для Европы, и, возможно, нужно ввести плей-офф [для отбора на турнир], чтобы обеспечить равенство в матчах, а не исходы со счётом 10:0, как это было у «Баварии» с новозеландской командой [«Окленд Сити»].

Впечатлил ли меня «ПСЖ»? Конечно. Они стали чемпионами Европы с большим отрывом и убедительно начали клубный чемпионат мира матчем с «Атлетико» [4:0]. Для меня они — главный фаворит, даже при наличии «Реала». «Реал» Мадрид всегда претендует на победу, у них есть новые футболисты и новый тренер, у них много энергии. Считаю, что только «ПСЖ» сильнее, чем они», — приводит слова Торреса AS.

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