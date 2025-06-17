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«Атлетик» не намерен идти на уступки «Барселоне» при переходе Нико Уильямса — MD

«Атлетик» не намерен идти на уступки «Барселоне» при переходе Нико Уильямса — MD
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«Атлетик» не собирается идти на уступки «Барселоне» в вопросе потенциального перехода нападающего Нико Уильямса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в клубе из Бильбао настаивают, что пункт о досрочном расторжении контракта с 22-летним футболистом в размере € 58 млн не подлежит обсуждению. «Атлетик» не предоставит «Барселоне» возможность выплачивать эту сумму частями. Данная позиция красно-белых обусловлена напряжённостью взаимоотношений с сине-гранатовыми, а также тем, что ранее баскский клуб также не шёл на уступки при переходе игроков в другие команды.

Ранее СМИ сообщали, как в «Атлетике» были недовольны, что «Барселона» тайно провела переговоры с агентом Уильямса.

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