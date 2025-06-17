Новый главный тренер «Пари НН» Шпилевский рассказал, как проходили переговоры с клубом

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский поделился деталями переговоров с нижегородским клубом. В понедельник, 16 июня, пресс-служба команды объявила о заключении контракта с белорусским специалистом.

— Как проходили переговоры? Это был длительный процесс или быстро приняли решение о переходе в клуб?

— Впервые из «Пари НН» со мной связывались ещё год назад — мы общались с генеральным директором Давидом Мелик-Гусейновым, с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Уже тогда они рассказали о клубе, так что у меня было представление, что меня ожидает. А в этот раз на меня вышли представители спортивного департамента «Пари НН». Мне ещё раз рассказали о том, как клуб будет меняться, о планах и амбициях. То, что я услышал, мне импонировало. В «Пари НН» молодой коллектив, современный подход в принятии решений, я почувствовал, что клуб знает, чего хочет. Мне это оказалось близко, так как нравится выстраивать новые проекты, быть к ним причастным, а не приходить на всё готовое. Хочется помогать клубу расти.

Здесь фантастический город, стадион, хорошие условия. «Пари НН» заслуживает большего, чем ассоциации с командой, которая каждый год борется за выживание. Перспектива выстраивать и стать частью проекта, быть в него вовлечённым привлекла, очень мотивировала, поэтому ответил согласием на предложение «Пари НН», — заявил Шпилевский в интервью официальному сайту «Пари НН».