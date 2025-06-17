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Пау Торрес сравнил английскую Премьер-лигу и испанскую Ла Лигу

Пау Торрес сравнил английскую Премьер-лигу и испанскую Ла Лигу
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Защитник «Астон Виллы» и сборной Испании Пау Торрес рассказал, чем отличаются английская Премьер-лига и испанская Ла Лига.

«Чем Премьер-лига превосходит Ла Лигу? В плане посещаемости стадионов, которые всегда забиты, будь то будний день, суббота или воскресенье. Атмосфера потрясающая. Огромные толпы, когда мы играем на выезде, также добавляют много красок. Мы привыкли, что на выезде приходят 4000 человек, а в Испании такого просто не увидишь.

Подкрепляет ли эту теорию превосходства тот факт, что победитель Лиги Европы занимает 17-е место в Премьер-лиге, а вице-чемпион — 15-е? Конечно. И «Тоттенхэм», и «Манчестер Юнайтед» были слабы во внутренних соревнованиях, но в Европе они приняли вызов и показали большое превосходство. «Юнайтед» продемонстрировал это против такой суперкоманды, как «Атлетик». Это отражает, насколько сильна Премьер-лига», — приводит слова Торреса AS.

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