Колыванов — о Кисляке: Захарян уже уехал в «Реал Сосьедад» и растворился

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал слухи о возможном переходе хавбека ЦСКА Матвея Кисляка в турецкий «Фенербахче», упомянув полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Мне будет жаль, если Кисляк покинет РПЛ. Он здорово выстрелил в первый год. Если ЦСКА нужны финансы, продавать его надо не за миллион, а за хорошие деньги. Будет ошибкой отдавать такого футболиста, который только в начале своей карьеры. Возможно, через два года он станет звездой, и ЦСКА будет кусать локти. У нас уже один уехал в «Реал Сосьедад», и что с ним стало? Два года выброшены на помойку — Захарян растворился, хотя подавал огромные надежды.

Я бы на месте Кисляка не поехал в турецкий чемпионат — там всё не так. Там другая культура и больше грубого футбола. У больших команд задача — выйти в Лигу чемпионов, поэтому там сумасшедшая конкуренция. А если он присядет? То через два года будет локти кусать и поедет обратно в ЦСКА. А в России он стал лидером центра полузащиты армейцев. Ему всего 19 лет, я бы подождал», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. В своём первом сезоне в Испании российский полузащитник принял участие в 40 матчах, включая шесть — в Лиге чемпионов УЕФА. На счету футболиста были гол и две результативные передачи. В сезоне-2024/2025 Захарян провёл на поле 78 минут во всех турнирах, отметившись забитым мячом и голевой передачей. Большую часть встреч воспитанник «Динамо» пропустил из-за травм.